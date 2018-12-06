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/ Семь новых направлений международного сотрудничества будет развивать Челябинская область

Семь новых направлений международного сотрудничества будет развивать Челябинская область

Новые планы появились после Форума глав регионов стран ШОС.
сегодня в 12:35
  |  Общество

Результатов встречи губернаторов стран ШОС, прошедшей 4 декабря в Челябинске, станут Дни Челябинской области в регионах этих стран. Будет сформировано семь «дорожных карт», развивающих экономическое и социокультурное сотрудничество с регионами государств ШОС. Переговоры с их губернаторами шли весь день, последняя встреча завершилась уже после 21:00. Это показало, что расчет губернатора Бориса Дубровского был правильным: такие встречи в полуформальной обстановке дают регионам, нацеленным на международное сотрудничество, больше, чем протокольные.

Мы договорились с нашими партнерами о том, что до конца текущего года сформируем протокол по достигнутым договоренностям, перечень мероприятий, которые войдут в «дорожные карты», и рабочие группы по их реализации. Наша задача — максимально эффективно и на взаимовыгодной основе развивать экономические и гуманитарные связи с нашими партнерами, продемонстрировать нарастающую динамику. Для производителей Челябинской области очень выгодно расширение экспортных поставок своей продукции, мы в свою очередь готовы предоставить различные механизмы и инструменты поддержки экспорта. — сообщил Борис Дубровский.

С Китаем обсудили возможности ТЛК «Южноуральский», поставки продуктов питания из Челябинской области, авиасообщение между Челбинском и Чунцин, сотрудничество в области туризма.

С Индией договорились о поставке продуктов питания на оба рынка, сотрудничестве в области ИТ, студенческого обмена, привлечении индийских волонтеров к саммитам ШОС и БРИКС.

Пакистан заинтересовался техникой и строительными материалами, металлургической продукцией и образованием.

Узбекистан — продуктами питания, легкой и текстильной промышленностью, машиностроением, намерены развивать туризм.

Таджикистан привлекло сотрудничество в гидроэлектрогенерации, поставки продуктов питания из Челябинской области, а также опыт металлургических и машиностроительных предприятий.

С Кыргызстаном обсудили поставку продуктов питания, техники для строительства жилья, обмен опытом в ведении сельского хозяйства.

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