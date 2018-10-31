/ Президент поблагодарил за трудовые успехи двух челябинских педагогов

Поощрение зафиксировано в официальном распоряжении главы государства.

Сразу два челябинских педагога получили благодарности от президента РФ. Распоряжение главы государства «О поощрении» появилось на официальном портале правовой информации 29 октября. В нем президент Владимир Путин просил отметить преподавателей за трудовые достижения, успехи и долгую плодотворную работу.

Объявить благодарность президента РФ Наиле Махмудовне Пащук, учителю МБОУ «Физико-математический лицей № 31», и Светлане Викторовне Портье, председателю комитета по делам образования города Челябинска, за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. — сообщается в документе.

Отметим, что вместе с ними благодарность получили работники детских садов, школ, университетов, научных центров и лабораторий со всей России.