Президент принял решение об упоминании бога в Конституции

Соответствующие поправки Владимир Путин внес в законопроект.

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В Конституции Российской Федерации появится упоминание о боге. Президент Владимир Путин внёс соответствующие поправки к проекту об изменении Основного закона страны, передаёт ряд СМИ.

«Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в бога, признает исторически сложившееся государственное единство»,— такая фраза будет включена в документ.

Впервые с предложением упомянуть бога в Конституции страны выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он отметил, что если в гимне страны мы можем упоминать бога, то почему не можем сделать это и в Конституции. Ведь большая часть населения России верит в бога, будь то христиане, мусульмане или члены и последователи других конфессий. Поддержал эту идею и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Но есть и те, кто отнёсся негативно к такой идее, например, председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин.

Отметим, законопроект о поправках в Конституцию был одобрен Госдумой в первом чтении. Сейчас он дорабатывается и 10 марта будет рассмотрен вновь во втором чтении. Затем документ отправят на подпись президенту, а 22 апреля 2020 года планируется провести общероссийское голосование о поправках.