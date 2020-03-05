«Волонтеры Конституции» будут рассказывать южноуральцам о правках

Добровольцами станут около тысячи человек.

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Челябинская область присоединилась к всероссийскому проекту «Волонтеры Конституции». Его цель — простым языком объяснить жителям региона о поправках, которые планируется внести в главный документ страны.

Набор волонтеров стартовал 21 февраля и продлится до 16 марта. Добровольцы будут работать на специальных точках и расскажут о том, какие поправки предлагается внести в Конституцию. А уже 22 апреля у всех граждан появится возможность посетить избирательный участок и выразить свое мнение, проголосовав «за» или «против».

«Волонтером может стать любой желающий, главное — от 18 лет. Для этого нужно зайти на сайт волонтерыконституциии. рф, подать заявку, и после того, как заявка будет одобрена, нужно будет пройти обучение. Волонтерам расскажут, как нужно будет вести себя на точках. Перед тем, как ребят выпустить им дадут базу знаний, чтобы они свободно владели этой темой», — рассказала начальник центра поддержки добровольчества ГБУ «Молодежный ресурсный центр» Екатерина Баймухометова.

Отметим, что в рамках проекта по всей стране планируют привлечь более ста тысяч человек. В Челябинской области добровольцами станут около тысячи добровольцев.