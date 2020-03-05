Уже известно, как будут выглядеть бюллетени на голосовании о поправках в Конституцию

В избирательным комиссиям начали объяснять, как будет проходить процедура.

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Сегодня, 5 марта, состоялся первый семинар для председателей территориальных избирательных комиссий. До дня общенародного голосования, которое даст понять, согласны ли граждане на внесение поправок в основной закон страны, осталось чуть меньше двух месяцев. Перед членами комиссий всех уровней стоит ряд серьезных задач, которые необходимо решить в довольно сжатые сроки.

«Во-первых, информирование об этом мероприятии. Мы в ближайшее время начнем большую волну информирования, плюс надо будет провести много организационных технических мероприятий и обучающих семинаров, чтобы организовать эту процедуру как можно более легитимно и безупречно», — прокомментировал Сергей Обертас, председатель Избирательной комиссии Челябинской области.

Сергей Обертас также добавил, что по своей серьезности и значимости это голосование мало чем отличается от президентских выборов, последние из которых прошли в марте 2018 года. Также будет действовать и «Мобильный избиратель», процедура, при которой гражданин сможет проголосовать не по прописке, а по месту пребывания. Для этого, как и прежде, необходимо будет подать заявление в избирательную комиссию. Как и на других выборах, в Челябинске будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней — их в городе 29. На выборах в регионе будет задействовано более 20 000 членов избирательных комиссий разных уровней.

«Плюс QR-код, который у нас располагается на каждом протоколе участковой избирательной комиссии. Ради уникальности мы в расширенном понимании подойдем к процедуре досрочного голосования. За три дня до выборов граждане, которые не смогут прийти в участковую избирательную комиссию в день голосования, они смогут это сделать заранее», — рассказал Сергей Обертас.

Также председатель облизбиркома рассказал, что уже известны технические параметры бюллетеней, которые избиратели получат в день голосования на своих участках. В настоящее время готовится техническое задание, после чего будет запущено процедура заключения договора на их изготовление, хранение и распространение.

«У нас есть бюллетени двух видов: для КОИБов и традиционные, они отличаются только размерностью. Протокол традиционный будет формата А4, в нем будет содержаться 6 строк протоколов, потому что нет кандидатов, есть только пункты „Да согласен“, „Нет не согласен“. Плюс к этому будет тангерная защитная сетка — мера, которая не позволит сделать дубликат», — рассказал Сергей Обертас.

Напомним, всероссийское голосование на предмет внесения поправок в Конституцию РФ запланировано на 22 апреля 2020 года. Этот день станет выходным. Гражданам России предстоит решить, изменится ли основной закон страны.