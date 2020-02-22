«Разъединение делает нас слабее»: Владимиру Путину задали трепещущие вопросы

Данный проект подготовило агентство ТАСС.

Послушать 00:00

Оказавшись перед Владимиром Путиным, что вы у него спросите? Информационное агентство ТАСС подготовили ряд серий видеоинтервью с Президентом Российской Федерации. В данном проекте будут заданы важные и животрепещущие вопросы, которые хоть раз задавал каждый россиянин.

Владимир Путин проявил свои знания в истории, начиная с 14 века. И он отметил, что если и говорить про сегодняшний или завтрашний день, то нужно знать свои корни.

«Нужно знать, кто мы такие, откуда мы родом, что нас объединяет. Да, нас сейчас многое разъединяет. Но нужно не забывать про то, что нас объединяет. И не разрушать того, что есть», — подчеркнул Президент Российской Федерации.

И также Владимир Путин отметил, где правильно нужно ставить ударение в слове «украинцы». Во время интервью глава государства сказал ударение на второй слог — «укрАинцы». И когда собеседник поправил слово на «украИнцы», Владимир Путин настоял на своём варианте.

Отметим, что согласно большому толковому словарю, оба варианта произношения возможны в использовании.