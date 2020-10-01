«Зеленая передача» подвела итоги «Удачного сезона»

За лето в медиахолдинг ОТВ поступило несколько десятков заявок.

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Все лето медиахолдинг ОТВ проводил конкурс для садоводов «Удачный сезон», в котором все любители огородов, грядок и простого отдыха на природе могли похвастаться своими креативными и интересными решениями.

И вот настало время подвести его итоги. За летний сезон в программу «Зеленая передача» пришло несколько десятков заявок. И так получилось, что очень много участников пожелали принять участие как садоводы «Умелые».

А победителей конкурса ждал замечательный приз — мобильный мангал. И их обладателями стали семья Ивлевых, Любовь Козлова из поселка Вавиловец, Людмила Завьялова за целую серию дельных советов. Но кроме главных призов мы решили поощрить и других участников конкурса. Это Наталья Денисова, Александр Бубнов, Елена Токарева, Ольга Колесникова из Магнитогорска, Вячеслав Коробейников из Челябинского поселка Шершни.

Медиахолдинг ОТВ поздравляет победителей «Удачного сезона»!