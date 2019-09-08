Представлены предварительные итоги по явке избирателей

На 19:30 проголосовало более 42% жителей.

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Единый день голосования завершился в Челябинске. Работа избирательных участков прошла в штатном режиме. Отмечается, что по сравнению с 2014 годом явка избирателей на выборы улучшилась. На 19:30 проголосовало 1 миллион 103 тысячи 906 избирателей. Это составляет 42,35% жителей региона. А в 2014 году в это время отдало свой голос лишь 38,12%.

«Лидирует по явке Нагайбакский район. Там проголосовало 65,04%. За ним идет Троицк, там проголосовало 64,04% избирателей. Замыкает лидерскую тройку Уйск, где проголосовали 62,34% жителей. А вот среди аутсайдеров до сих пор лидирует Озерск. Там явка составила 33,21%, за ним идет Курчатовский район Челябинска, где проголосовали 35,51% жителей и замыкает тройку Центральный район Челябинска, где отдали свой голос 36,41%», — поделился Сергей Обертас, председатель избирательной комиссии Челябинской области.

Отмечалось, что на «горячую линию» избиркома поступило лишь 16 звонков за весь день. Для сравнения, на выборах 2018 года поступило около 50 звонков. Один из звонков был от инвалида первой группы, который долго ждал голосования. Но он успел отдать свой голос в 19:45 — за 15 минут до окончания Единого дня голосования в Челябинске.

Итоговая информация по явке будет известна лишь завтра, 9 сентября, в 9 утра.