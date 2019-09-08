Политтехнологи прокомментировали выборы в Челябинской области

Эксперты дали свою оценку предвыборной кампании кандидатов.

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Эксперты заметили, что особенность выборов в Челябинске связана с фигурой Алексея Текслера. Ситуацию по региону прокомментировал московский политтехнолог, директор международного института политической экспертизы Евгений Минченко во пвремя общения с корреспондентами ОТВ по видеосвязи.

«Я думаю, что специфика выборов связана с фигурой Алексея Текслера. Он задавал определенные стандарты: новая стилистика коммуникации с избирателями, жесткость по отношению к чиновникам, фиксация ошибок и контроль, чтобы все было исправлено», — пояснил Евгений Минченко.

Политолог отметил, что кампании губернаторов направлены не на экономику, а на построение сильной личности близкой к народу.

«Алексей Текслер стал для меня открытием, я знал его по работе в минэнерго. С одной стороны он отрабатывает линию жесткого ревизора присланного федеральным центром, а с другой, он челябинский и здесь провел значительную часть юности. Этот человек стал секретным оружием», — добавил Евгений Минченко.

Евгений Минченко высказался по поводу муниципальных выборов депутатов, он удивлен обилием негативной рекламы в адрес кандидатов. Политтехнолог пояснил, что получились «грубоватые муниципальные выборы» в сравнении губернаторскими.