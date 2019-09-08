Текстовая трансляция единого дня голосования

Некоторые участки работают с 6 утра.

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10:27 — Наблюдать за ходом выборов на вашем участке вы сможете на сайте «Наш выбор-2019».

9:47 — Немного цифр от Сергея Обертаса: почти 50 тысяч человек будут голосовать не по месту регистрации, а по месту нахождения, а также около 200 южноуральцев смогут отдать свой голос на специальных цифровых участках в Москве.

9:36 — Для некоторых жителей Верхнеуральского района выборы также начались рано. Так, в поселке Межозерный проголосовали шахтеры рудников «Узельгинский», «Чебачье», а также Учалинского горно-обогатительного комбината, Шахтостроительного управления. Кроме того, свой голос отдали работники обогатительной и швейной фабрик.

9:18 — Также в библиотеке им. Пушкина рассказали, как проходила подготовка к выборам.

«Перед открытием участка, необходимо обязательно протестировать КОИБы. После этого мы предоставляем информацию в избирком о том, что участок готов к выборам. Затем мы пломбируем всех стационарных и переносных урн. Также наши работники получают бюллетени и списки избирателей. Здесь проголосуют 2049 человек», — рассказала Людмила Колесова, председатель участковой комиссии.

9:05 — По данным СМИ, на выборах уже проголосовали главы Сатки и Чебаркуля.

9:00 — В облизбиркоме заявляют, что проблем с работой комиссий на участках пока нет. Первые данные о явке появятся в 10 часов.

8:55 — На горячей линии облизбиркома решают некоторые проблемы избирателей. Так, сейчас мужчина попросил подтвердить, что его заявление о голосовании на дому дошло до председателя его участка. Председатель избирательной комиссии Сергей Обертас лично выполнил просьбу, связавшись с коллегами на участке.

8:45 — Корреспонденты ОТВ тоже воспользовались своим гражданским правом. Артур Ишпулатов зашел на участок пораньше, по пути на работу.

8:30 — На избирательном участке №729 уже проголосовали 20 человек. Некоторые пришли еще до открытия.

8:24 — Облизбирком подтверждает, что все участки в регионе открылись вовремя и без нарушений.

8:01 — В Челябинской области открылись основные избирательные участки. На местах уже начали работать наблюдатели. На избирательном участке №729 в Центральной библиотеке им. Пушкина работа началась с гимна России.

7:45 —Работники избирательной комиссии также рассказали, почему на избирательных участках стали использовать КОИБы («электронные урны»).

«Комплексы автоматической обработки избирательных бюллетеней очень ускоряет процесс избирательной комиссии. Человек пришел, оставил свою подпись и опускает бумагу в КОИБ, который автоматически считывает за кого он отдал свой голос», — рассказал Владимир Кузнецов, заместитель председателя участковой избирательной комиссии №602.

7:00 —Раскрыты подарки для самых молодых избирателей: помимо билета в кино, проголосовавшие смогут получить футболку, значок, блокнот, ручку, браслет (3 разных цвета на выбор), а также маленький флаг России.

6:36 —В 6:00 открылись первые избирательные участки для людей, которые не смогут проголосовать в стандартное время. На 602-м участке по улице Чайковского в Челябинске первыми, отдавшими свой голос за одного из трех кандидатов в депутаты, стали работники комиссий.

Сегодня в Челябинской области проходит единый день голосования. Жители региона смогут выбрать своего районного депутата, а также поучаствовать в выборах губернатора.

Для того чтобы вместе следить за тем, как проходят главные политические события родного края, сайт «Первый областной» организовывает онлайн-трансляцию из Информационного Центра избирательной комиссии на 1obl.tv. Также на нашем сайте будет организована текстовая трансляция единого дня голосования.