Алексей Текслер принял участие в прямой трансляции онлайн-марафона «Ночь Выборов 2019»

Главный претендент на пост губернатора Челябинской области рассказал о своей предвыборной программе в масштабном политическом проекте.

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Программа «Ночь выборов» — самое масштабное событие политического мира. Алексей Текслер ответил на вопросы ведущих шоу в прямом эфире из телестудии медиахолдинга ОТВ. Главу региона сопровождали Сергей Зырянов, директор Челябинского филиала РАНХиГС, политолог Алексей Ширинкин и руководитель центра коммуникативных стратегий лаборатории пропаганды Илья Зенов.

Челябинскую область назвали одним из сложных регионов страны. Были проблемы с непопулярными главами, и большая тема связана с экологическим протестом. У Алексея Текслера спросили, как ему удалось добиться таких успехов в столь трудной территории.

«Действительно, большое количество вызовов и запросов со стороны граждан сегодня существует. Экологическая повестка — это одна из них. Был ряд инициатив, которые я предложил, в частности региональный экологический стандарт. Задача, которую я ставлю, — приподнять планку, даже относительно федеральных требований, в части экологии. Речь идет в первую очередь об областной столице. Я считаю, что такое движение помогло сориентировать жителей на то, что перемены точно будут», — ответил Алексей Текслер.

Политологи, пришедшие в студию с кандидатом, отметили, что в предвыборной кампании сильным решением стало использование возможностей социальных сетей. Алесей Ширинкин назвал это хорошим обращением к той аудитории, которая раньше не была в политике: к молодежи, среднему классу, к тем, кто сидит в интернете.

«Это было обращение к людям на их языке, на простом языке. Это нашло обратную связь, когда те же самые общественники, они вышли с определенной инициативой: „Текслер 2019“. Эта инициатива вышла за пределы самого Челябинска, где она родилась. Мы фиксировали появления небольших групп общественников уже в других городах и не только крупных. Люди собирались, какие-то известные общественные деятели их мотивировали на создание каких-то проектов», — добавил Илья Зенов.

Кандидат в губернаторы Челябинской области рассказал о своей предвыборной кампании и поездках по региону. Особое внимание было уделено Инстаграму Алексея Текслера. В частности, у него спросили, где он нашел людей, которые работали на него в соцсетях и сколько их.

«Не такое большое количество людей мне помогает в этом вопросе. Таким образом, я получаю обратную связь от жителей. Подготавливаясь к поездкам, я перечитывал те сообщения, которые мне присылали жители, и ехал уже со знанием многих проблем. Инстаграм я выбрал потому что для меня он наиболее удобен с точки зрения анализа комментариев», — рассказал Алексей Текслер.

Также кандидат в губернаторы рассказал, что во время рабочих поездок по региону он много общался с жителями напрямую прямо на улицах, узнавал о проблемах в территориях, которые усложняют жизнь простым людям. Алексей Текслер признался, что довольно активно пользовался прямой коммуникацией, которая также сильно помогала ему разбираться в проблемах жителей.

«После этого была разработана программа, которую, как мне кажется, жители восприняли. Это здравоохранение, и социальная политика и все, что касается комфортной благоустроенной жизни. Фактически речь идет о прямой обратной связи», — объяснил Алексей Текслер.

Последним вопросом, который задали ведущий челябинскому кандидату, был «А на смс избирателей Вы отвечаете?». На шутке о том, что он только что отправил Алексею Текслеру сообщение, ведущий закончил телемост с участием нашего кандидата.