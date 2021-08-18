Пожарные Челябинской области получат «Уралы» на 100 миллионов

Кроме усиления пожарной охраны, губернатор рассчитывает таким образом поддержать местного производителя

18 августа губернатор Алексей Текслер провел в режиме ВКС очередное совещание с главами муниципалитетов и членами правительства Челябинской области. По данным пресс-службы губернатора, в числе прочего первые лица обсудили модернизацию противопожарной службы.



Алексей Текслер начал выступление с поручений президента Владимира Путина: напомним, глава государства побывал в Челябинской области 6 августа, осмотрел пострадавшие от лесных пожаров территории и поставил задачу помочь лишившимся жилья жителям поселков Джабык и Запасное в Карталинском районе. Как сообщало Первое областное информагентство, в настоящее время в пострадавших поселках идет выплата компенсаций за утрату имущества, возводятся дома вместо сгоревших. Закончить стройку подрядчики обещают к середине сентября.

От ситуации на юге области губернатор перешел к профилактике лесных пожаров вообще: сотрудники регионального ГУ лесами получили поручение актуализировать областные законы в соответствии с будущими изменениями на федеральном уровне. Наконец, Текслер объявил о помощи пожарным.

«Мной приняты решения по укреплению областной противопожарной службы. Дополнительно оснастим ее уже в этом году новыми пожарными машинами на базе автомобиля „Урал“ на сумму более 100 миллионов рублей. До конца года примем региональную программу, которая позволит поэтапно в течение трех лет заменить технику областной противопожарной службы на современную», — заявил губернатор.

Глава региона этим шагом рассчитывает убить двух зайцев: позже, когда в ходе совещания зашла речь о поддержке предприятий Челябинской области, Алексей Текслер напомнил главам, что один из самых эффективных видов помощи — вовлечение производителей в государственные и муниципальные закупки.

«Когда я говорил, что мы закупим новую пожарную технику, обратил внимание, что она должна быть на базе автомобиля „Урал“, это вот ровно из этой серии, коллеги. И тут стесняться никого не будем, здоровый протекционизм всегда уместен и необходим, а в нынешних условиях это еще один способ поддержать трудовые коллективы, наших земляков», — резюмировал губернатор.