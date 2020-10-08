Челябинский политолог поделился ожиданиями от нового состава Заксобрания

Александр Мельников высказал предположение об активном взаимодействии парламента с исполнительной властью.

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Обновлённое Законодательное собрание Челябинской области будет работать с продолжением традиций, но при этом реагируя на общественный запрос. Такими ожиданиями от нового созыва с сайтом «Первый областной» поделился политолог Александр Мельников. Эксперт считает, что гарантом традиций в работе ЗСО станет председатель Владимир Мякуш и то, что многие депутаты — люди с большим опытом работы.

«Я считаю, что, опять же, это будет продолжением в работе парламента того, что мы видели в минувший год: активное взаимодействие с исполнительной властью, с губернатором, повышенное и оперативное внимание к подготовке законопроектов социальной направленности, связанных с мерами поддержки экономики, формированием бюджета. В общем, с тем, что наиболее актуально сегодня в не самой простой экономической ситуации, на которую влияет эпидемия», — рассказал «Первому областному» политолог Александр Мельников.

Также эксперт подчеркнул, что в Заксобрании региона произошло значительное кадровое обновление. По словам Александра Мельникова, это стало следствием общественного запроса.

«Мы видим, что есть кадровое обновление, собственно говоря, это общественный запрос на обновление, и большое количество политических сил, представленных в парламенте. Наверное, мы вправе ожидать новых примет в работе парламента в целом, более активной законотворческой работы или реагирования на меняющуюся ситуацию со стороны депутатов», — добавил политолог.

Напомним, сегодня, 8 октября, перед обновлённым Заксобранием региона выступил губернатор Алексей Текслер. Он поприветствовал депутатов и напомнил, что в регионе необходимо конструктивное взаимодействие между законодательной и исполнительной властью.