/ Правительство разработает закон о повышении пенсионного возраста

Дмитрий Медведев подтвердил необходимость реформ.

Накануне председатель Правительства РФ заявил о готовности приступить к разработке законопроекта о повышении пенсионного возраста. Дмитрий Медведев рассказал об этом в ходе интервью федеральному каналу. Утверждать новый закон после будет Президент России Владимир Путин.

Решение по этому поводу, так или иначе, государству придется принимать. Но принимать исходя из целой суммы факторов, принимать аккуратно, так, чтобы не разбалансировать пенсионную систему, а с другой стороны — не создать отрицательных настроений среди людей. Подступаться к этой теме необходимо. — передают «Вести» слова Дмитрия Медведева.

Эксперты полагают, что необходимость повысить пенсионный возраст назрела давно, однако эту меру отложили до выборов Президента как непопулярную среди населения. О сроках высказались исследователи НИУ ВШЭ.

2020 год — более реалистичный. В 2019 году Правительство физически не успеет подготовить и принять изменения на уровне законодательства. Откладывать на более долгий срок рискованно. — полагает замдиректора Института социальной политики НИУ ВШЭ Оксана Синявская.

Напомним, сейчас возраст выхода на пенсию составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.