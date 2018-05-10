/ Дмитрий Медведев начал работу в Правительстве с повышения пенсионного возраста

Возможные изменения будут внесены в Госдуму в короткий срок.

Дмитрий Медведев заявил о необходимости принятия решения по повышению пенсионного возраста на пленарном заседании в Госдуме. Чиновник заявил о готовящихся предложениях. По словам Медведева, средняя продолжительность жизни возросла с момента принятия прежних рамок выхода на пенсию, сейчас «период активной жизни» стал продолжительнее.

Решение принимать необходимо, но конечно, принимать аккуратно, взвешенно. Принимать, исходя из готовности человека продолжить работу, наличия у него сил и здоровья, изменений в корпоративном законодательстве, законодательстве о труде — все эти факторы необходимо учитывать, — сказал Медведев, выступая на заседании Госдумы, которая должна рассмотреть вопрос о его утверждении его на должность премьер-министра.

Медведев также добавил, что правительство подготовит свои предложения в самой короткой перспективе и внесет в Государственную Думу.

Напомним, сейчас возраст выхода на пенсию составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Эксперты полагают, что необходимость повысить пенсионный возраст среди россиян назрела давно, однако эту меру отложили до выборов Президента как непопулярную среди населения.