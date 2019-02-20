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/ Главный общественник Челябинской области прокомментировал Послание Владимира Путина

Главный общественник Челябинской области прокомментировал Послание Владимира Путина

По мнению Олег Дубровина, все поручения так или иначе затрагивают Челябинскую область.
сегодня в 17:56
  |  Общество

Председатель общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин прокомментировал Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. По словам главного общественника области, на мероприятии, которое прошло сегодня, 20 февраля, в Гостином дворе особое внимание было уделено социальной сфере, а все темы Послания так или иначе затрагивали Челябинскую область.

Глава государства предложил целый пакет мер, которые действительно будут полезны семьям с детьми. Среди этих мер — увеличение пособий по уходу за ребенком-инвалидом, снижение налоговой нагрузки и ставки по ипотеке, внедрение новой субсидии — погашение 450 тысяч из ипотеки семьи с тремя детьми. Это по-настоящему важные и острые темы. Они не раз поднимались на круглых столах Общественной палаты Челябинской области. И вот теперь Президент предлагает конкретные решения, направленные на то, чтобы повысить благосостояние граждан, озвучивает четкие сроки, в которые эти инициативы заработают. — рассказал сайту «Первый областной» председатель общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин.

Но главной, по словам Олега Дубровина, для Южного Урала стала тема экологии, которая является основной на повестке Общественной палаты Челябинской области.

Президент сделал акцент на законе о квотировании выбросов, на необходимости совершенствования новой системы обращения с ТКО. Это направление и у губернатора Бориса Дубровского, и у южноуральских общественников сегодня одно из приоритетных. — отмечает Олег Дубровин.

По словам председателя Общественной палаты, через реализацию нацпроектов Владимир Путин остановится на теме преодолении бедности, увеличении зарплат и ипотечных каникулах. Послание, по мнению Олега Дубровина, получилось конструктивным. В нем были поставлены четкие задачи, даны конкретные механизмы, и вполне достижимые цели.

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