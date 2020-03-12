«Полсотни „ДА“»: депутаты направят ходатайство о присвоении Челябинску и Магнитогорску звания «Город трудовой доблести»

С просьбой поддержать инициативу к ЗСО обратился губернатор.

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Сегодня, 12 марта, в ходе заседания депутатов Законодательного Собрания Челябинской области губернатор Алексей Текслер призвал поддержать обращение к президенту Российской Федерации о присвоении Челябинску и Магнитогорску звания «Город трудовой доблести». При этом глава региона подчеркнул, что такого звания достойны и другие города и даже сёла области.

«Переоценить трудовой вклад жителей Челябинской области в победу над врагом невозможно. Война затронула все семьи, и каждый четвёртый южноуралец пополнил ряды Красной армии и Военно-Морского флота, при этом больше трети из них не вернулись домой»,— отметил Алексей Текслер.

При этом губернатор отметил, что производство было быстро перестроено челябинцами на выпуск военной продукции, и именно здесь выпускались как легендарные танки Т-34, так и больше половины всех моторных двигателей. А из магнитогорского металла был сделан каждый третий танк и каждый второй снаряд.

«Можно привести еще множество цифр и примеров трудовой доблести, проявленной работниками машиностроительных и металлургических заводов и южноуральцами самых разных профессий, поэтому мы с полным основанием можем обратиться к президенту с ходатайством о присвоении почетного звания „Город трудовой доблести“ Челябинску и Магнитогорску»,— заключил глава региона.

Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области, к которым было адресовано обращение губернатора, единогласно проголосовали за высказанную инициативу.