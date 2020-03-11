Эксперты оценили новые задачи Текслера по привлечению инвестиций

В Челябинской области совершенствуют меры поддержки инвесторов.

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По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера новым резидентам индустриального парка «Малая Сосновка» будут предоставлять землю без торгов. Эксперты положительно оценили данные меры поддержки и отметили, что глава региона следует задачам, которые поставил президент Владимир Путин.

Советник президента Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Виктор Зубарев подчеркнул важность данных мер и назвал их актуальными.

«Чем больше будет создаваться преференций, тем больше появится резидентов. А резиденты в индустриальных парках — это чаще всего инновационщики. Проекты, реализуемые в индустриальных парках, имеют высокую окупаемость. Регион получает не только налоговые поступления, но и рабочие места, а также идет инновационное развитие территории и страны. Индустриальные парки нужны. Резидентам этих парков нужно давать как можно больше преференций, для того чтобы появлялись новые инновационные продукты. Практика выделения резидентам индустриальных парков земли без торгов уже применялась, например, в Красноярском крае. И этот опыт показал свою эффективность», — заявил Виктор Зубарев.

Алексей Текслер подчеркнул, что работа по привлечению инвестиций в регион должна стать приоритетной для всех членов правительства области.

«Ставлю задачу перед своими заместителями по достижению установленных планом показателей и считаю, что это должно быть ключевым показателем эффективности для каждого отраслевого министерства и приоритетом в работе министров. Сейчас отраслевые министерства больше ориентированы на освоение бюджетных ресурсов, уделяя меньше внимания полноценному опережающему развитию курируемых отраслей. Этот подход, коллеги, нужно менять», — сказал губернатор.

Доцент кафедры бизнеса и управленческой стратегии Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС, кандидат экономических наук Теймураз Вашкамадзе сказал, что работа чиновников над привлечением инвестиций должна становится дополнительным KPI.

«Должна быть такая привязка, чтобы губернатор и его замы были более investor friendly. В целом от работы губернатора, его внимания к проблемам инвесторов, принимаемых им мер многое зависит в привлечении инвесторов в регион», — пояснил эксперт.

Добавим, что существуют и другие меры по привлечению инвестиций. Губернатор подписал закон об инвестиционном налоговом вычете по налогу на прибыль, который дает преференции для резидентов промышленных кластеров, участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Кроме того, идет работа по расширению мер господдержки для малого и среднего бизнеса.