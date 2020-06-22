За присвоение званий «Город трудовой доблести» можно будет оставить подпись в день голосования по поправкам в Конституцию

Челябинск и Магнитогорск могут получить этот статус при поддержке южноуральцев.

Послушать 00:00 1 июля во всей стране пройдет голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Но для южноуральцев он будет еще более особенным. Ведь в этот день жители Челябинской области смогут поддержать Челябинск и Магнитогорск в присвоении им званий «Город трудовой доблести». Голосования проходят параллельно — и поставить свою подпись за два города можно будет как раз во время голосования по поправкам. «Поддержать инициативу южноуральцы смогут с 25 июня до 1 июля включительно на участках для Общероссийского голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ», — сообщили в правительстве Челябинской области. Напомним, что «Город трудовой доблести» — почетное звание в стране. Присваивается городам для увековечивания подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны. Ведь именно Южный Урал в военные годы обеспечивал для Советского Союза бесперебойное производство военной и гражданской продукции, проявив полную самоотверженность.