Алексей Текслер призвал депутатов поддержать закон о поправках в Конституцию

Обсуждение закона состоялось на очередном заседании в ЗСО.

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Сегодня, 12 марта, депутаты Законодательного Собрания Челябинской области рассмотрели Закон Российской Федерации о поправках к Конституции. На заседании присутствовал и глава региона Алексей Текслер. Он отметил, что сегодняшнее рассмотрение поправок — это действительно значимое событие в общенациональном значении.

«С 1993 года, когда была принята Конституция, Россия кардинально изменилась: упрочилась российская государственность, окрепла национальная экономика, Россия стала вести независимую внешнюю политику, что порой вызывает агрессию со стороны других государств. Вносимые поправки закрепляют достижения нашей страны за последние два десятилетия и призваны стать прочной основой для её динамичного развития»,— сказал Алексей Текслер.

Также он отметил, что как гражданин приветствует поправки, ведь большинством из них предусмотрены действительно значимые изменения. Например, везде будут зарплаты не ниже прожиточного минимума, пенсионное обеспечение станет конституционной гарантией. Кроме того, возрастёт роль субъектов федерации, и голос каждого региона станет весомее.

«Уважаемые депутаты, окончательное решение по поводу изменения Конституции будет принято гражданами на общероссийском голосовании 22 апреля 2020 года. Я рассчитываю, что вы в полной мере используете свой авторитет у ваших избирателей и сторонников, чтобы голосование прошло достойно и при высокой активности»,— заключил губернатор.

Председатель Законодательного Собрания Владимир Мякуш также добавил, что России сейчас больше всего нужна социально-политическая стабильность, и поправки в Конституцию, предложенные президентом Российской Федерации, как раз то, что нужно, чтобы достичь этой стабильности.

Отметим, всего на заседании присутствовало 52 депутата, 48 из которых поддержали закон о поправках, ещё четверо — воздержались.