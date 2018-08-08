/ Полпред остался доволен визитом в Челябинск

Работа с экологией и подготовка к международным саммитам признаны успешными.

Главной целью визита полпреда Николая Цуканова на Южный Урал был вопрос по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС. Сегодня он убедился, что на всех площадках идет активная работа, и завершится она в срок. Более того, Цуканов отметил, что работу контролирует губернатор, и готов все проблемы, если возникают, решать на высших уровнях — с полпредом. Так что сомнений о целесообразности выбора Челябинска как города для проведения международных саммитов возникать не должно.

Другим важным вопросом стала экология. Челябинская область вошла в число регионов, где над этой сферой необходимо работать. Так прописано в майских указах президента.

Когда говорим экология, подразумеваем промышленные предприятия. Свою долю они вкладывают, конечно. Но процентов 30 вкладываем мы. Это автомобильный, городской и частный транспорт. Последовательно нужно переходить на газомоторное топливо. Еще раз надо проанализировать качество очистных сооружений. В сентябре-октябре мы будем рассматривать вопрос экологии всего округа. Губернатор Борис Дубровский будет делать доклад о воздействии промышленных предприятий на экологию региона. Владельцев предприятий просим рассказать о переходе на новые технологии. — сообщил Николай Цуканов.

Это подтвердил губернатор.

Челябинск и Магнитогорск — места, где надо навести порядок. Мы можем заручиться федеральной поддержкой, ведь мы находимся в майском приказе. — сказал Борис Дубровский.

Напомним, Николай Цуканов, новый полпред, впервые посетил Челябинск. Визит подразумевал посещение аэропорта, площадки конгресс-холла «Таганай» и ЧМК. А также переговоры с Борисом Дубровским. Все прошло успешно.