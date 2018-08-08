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/ Полпред и губернатор вручили подарок лучшему математику мира из Челябинска

Полпред и губернатор вручили подарок лучшему математику мира из Челябинска

Молодому человеку пророчат место среди «строителей» цифровой экономики.
сегодня в 17:04
  |  Общество

Еще одна церемония награждения, на этот раз в кабинете губернатора Челябинской области, состоялась у Марата Абдрахманова. Выпускник 31 лицея в этом учебном году стал обладателем «золота» Международной олимпиады. Его уже отметили в школе и в мэрии.

Марату Абдрахманову вручили подарок губернатор Борис Дубровский и полпред Николай Цуканов. У выпускника спросили, насколько сложными были задачи. Он сказал, что был готов к подобному уровню, ведь похожие задания прорешивал с преподавателем, а математикой интересуется давно.

Сегодня президент поставил задачу выстраивать инновационную цифровую экономику, наверняка вы найдете в этом себе применение. Но желаю не останавливаться на достигнутом. Желаю еще раз успехов, удачи. Челябинску повезло иметь такого парня. — сказал Николай Цуканов.

Борис Дубровский выразил надежду увидеть Марата Абдрахманова в Челябинской области после учебы. Сейчас же победитель готовится к поступлению в СПбГУ. Его должны взять без экзаменов, только по результатам олимпиады.

Кроме того, полпред встретился с Дарьей Пановой, школьницей из Копейска. Девочка очень хотела стать обладательницей портрета Владимира Путина. Николай Цуканов привез большую фотографию в рамке, тем самым обрадовав школьницу.

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