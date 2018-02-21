Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
56.65 +0.13 69.81 -0.08
Челябинск
сейчас
 
-11 °C
завтра
 
-16 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Выступлению Бориса Дубровского дали положительную оценку эксперты

Выступлению Бориса Дубровского дали положительную оценку эксперты

Задачи на текущий год назвали конкретными и продуманными.
вчера в 17:12
  |  Политика

Послание к Законодательному собранию, озвученное Борисом Дубровским, удовлетворило потребности всех его слушателей. Социально направленные депутаты отметили яркий гуманистический характер и позитивный настрой всех программ на 2018 год. Решаются проблемы дольщиков, на жилье для детей-сирот в бюджете уже заложена сумма, и есть понимание движения агропромышленного комплекса — одного из локомотивов региональной экономики.

Мне близка программа переселения из ветхо-аварийного жилья. Она касается большого количества моих избирателей в Копейске, в поселке Роза — пожалуй, самых проблемных территорий в Челябинской области. Я уверен, что три миллиарда рублей, которые будут выделены в 2018–2020 годах, позволят значительно расселить аварийный фонд. — высказал свое мнение депутат Госдумы Анатолий Литовченко.

Позитивно смотрят депутаты на задачу по вхождению в рейтинг инвестпривлекательных регионов. Это позволит создать в регионе больше мест для работы, еще в несколько раз сократить безработицу.

Все обозначенные задачи считает очень продуманными и конкретными председатель комитета экологии и ресурсосбережения ЮУТПП Андрей Минченко. Он отметил подготовку к саммиту ШОС, строительство ВСМ, стремление к «Умному региону».

Уверенный рост объемов промышленного производства и сельского хозяйства также добавляет оптимизма. Важнейшим приоритетом заявлено инновационное развитие региона, и уже открыт Челябинский филиал «Сколково», созданы наукоемкие ТОСЭР в Озерске и в Снежинске, город Сатка включен в «пилотный» проект «Умный город». Если говорить про финансовую обеспеченность области, то мы отмечаем рост и профицит бюджета, рекордное сокращение госдолга, высокий кредитный рейтинг региона. — подытожил Андрей Минченко.

Напомним, на выступлении перед депутатами Заксобрания Борис Дубровский поднял несколько важных тем. В том числе социальную тревогу, которой начали поддаваться жители Челябинской области. Губернатор уверил: настроение не оправдано. Регион остается привлекательным, он развивается, а власть всегда готова к диалогу, на который протестующие, однако, не идут. Также Борис Дубровский поговорил о формировании инфраструктурного «наследия». Губернатор напомнил: все, что делается в городах сейчас, должно быть востребовано и полезно в будущем.

Общество
Студенческие отряды Челябинской области поздравил с официальным праздником губернатор
17.02.2018
Студенческие отряды Челябинской области поздравил с официальным праздником губернатор
Общество
Воинов-интернационалистов поблагодарил за мужество и самопожертвование губернатор
15.02.2018
Воинов-интернационалистов поблагодарил за мужество и самопожертвование губернатор
Общество
В 70% мест проживания малообеспеченных семей установят пожарные извещатели по инициативе губернатора
13.02.2018
В 70% мест проживания малообеспеченных семей установят пожарные извещатели по инициативе губернатора
Политика
Борис Дубровский попал в рейтинг инициативных губернаторов РБК за борьбу с контрабандой
13.02.2018
Борис Дубровский попал в рейтинг инициативных губернаторов РБК за борьбу с контрабандой
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Культура
Моноспектакль в падающем лифте покажут в Челябинске
вчера в 20:02
Моноспектакль в падающем лифте покажут в Челябинске
Общество
Компания «Фортум» поддержит инициативу правительства Челябинской области
вчера в 19:58
Компания «Фортум» поддержит инициативу правительства Челябинской области
Общество
Две мошенницы «сняли» с 14-летней девочки венец безбрачия в обмен на золотые украшения
вчера в 18:54
Две мошенницы «сняли» с 14-летней девочки венец безбрачия в обмен на золотые украшения
Спорт
Южноуральские ски-кроссмены остались без места на Играх в Пхенчхане
вчера в 17:58
Южноуральские ски-кроссмены остались без места на Играх в Пхенчхане
Общество
«Медовый медвежонок» родился в челябинском зоопарке
вчера в 17:50
«Медовый медвежонок» родился в челябинском зоопарке
Общество
Доходы бюджета Челябинской области превысили расходы впервые за 5 лет
вчера в 17:42
Доходы бюджета Челябинской области превысили расходы впервые за 5 лет
Политика
Выступлению Бориса Дубровского дали положительную оценку эксперты
вчера в 17:12
Выступлению Бориса Дубровского дали положительную оценку эксперты
Происшествия
15-летний мальчик стал жертвой разбойника с ножом на Южном Урале
вчера в 17:03
15-летний мальчик стал жертвой разбойника с ножом на Южном Урале
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна