/ Выступлению Бориса Дубровского дали положительную оценку эксперты

Задачи на текущий год назвали конкретными и продуманными.

Послание к Законодательному собранию, озвученное Борисом Дубровским, удовлетворило потребности всех его слушателей. Социально направленные депутаты отметили яркий гуманистический характер и позитивный настрой всех программ на 2018 год. Решаются проблемы дольщиков, на жилье для детей-сирот в бюджете уже заложена сумма, и есть понимание движения агропромышленного комплекса — одного из локомотивов региональной экономики.

Мне близка программа переселения из ветхо-аварийного жилья. Она касается большого количества моих избирателей в Копейске, в поселке Роза — пожалуй, самых проблемных территорий в Челябинской области. Я уверен, что три миллиарда рублей, которые будут выделены в 2018–2020 годах, позволят значительно расселить аварийный фонд. — высказал свое мнение депутат Госдумы Анатолий Литовченко.

Позитивно смотрят депутаты на задачу по вхождению в рейтинг инвестпривлекательных регионов. Это позволит создать в регионе больше мест для работы, еще в несколько раз сократить безработицу.



Все обозначенные задачи считает очень продуманными и конкретными председатель комитета экологии и ресурсосбережения ЮУТПП Андрей Минченко. Он отметил подготовку к саммиту ШОС, строительство ВСМ, стремление к «Умному региону».

Уверенный рост объемов промышленного производства и сельского хозяйства также добавляет оптимизма. Важнейшим приоритетом заявлено инновационное развитие региона, и уже открыт Челябинский филиал «Сколково», созданы наукоемкие ТОСЭР в Озерске и в Снежинске, город Сатка включен в «пилотный» проект «Умный город». Если говорить про финансовую обеспеченность области, то мы отмечаем рост и профицит бюджета, рекордное сокращение госдолга, высокий кредитный рейтинг региона. — подытожил Андрей Минченко.

Напомним, на выступлении перед депутатами Заксобрания Борис Дубровский поднял несколько важных тем. В том числе социальную тревогу, которой начали поддаваться жители Челябинской области. Губернатор уверил: настроение не оправдано. Регион остается привлекательным, он развивается, а власть всегда готова к диалогу, на который протестующие, однако, не идут. Также Борис Дубровский поговорил о формировании инфраструктурного «наследия». Губернатор напомнил: все, что делается в городах сейчас, должно быть востребовано и полезно в будущем.

