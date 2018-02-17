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/ Студенческие отряды Челябинской области поздравил с официальным праздником губернатор

Студенческие отряды Челябинской области поздравил с официальным праздником губернатор

Глава региона похвалил студентов за активную работу.
сегодня в 10:12
  |  Общество

Сегодня каждый южноуральский вуз может похвастаться трудовым отрядом. Входящие в него студенты любую минуту свободного времени тратят на добровольную работу в разных сферах. Днем студенческих отрядов считается 17 февраля. Именно в эту дату к студотрядам региона обратился губернатор Борис Дубровский. Со студенческими отрядами его связывают теплые воспоминания молодости.

Для многих поколений студентов стройотряд стал первым испытанием на прочность, хорошей трудовой школой. Здесь закалялся характер, рождалась крепкая дружба и настоящая любовь. Приятно, что сегодня Челябинский областной студенческий отряд является одним из самых сильных в России, принимает участие во всех значимых строительных проектах, работает в разных отраслях экономики и социальной сферы, не забывая при этом идеалы дружбы, студенческого братства и творчества. Желаю всем участникам студотрядов, всем бойцам и комсоставу отличного настроения, успехов в учебе и больших трудовых побед! — сказал студентам Борис Дубровский.

Накануне Дня студенческих отрядов с активистами встретился вице-губернатор Евгений Редин. Он обсудил со студентами будущее отрядов, их участие в подготовке к саммитам ШОС и БРИКС, которые Челябинск хочет принять в 2020 году.

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