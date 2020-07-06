Новый центр гемодиализа построят в Варне

Его возведут на по принципу государственно-частного партнёрства.

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В Челябинской области появится ещё один центр гемодиализа. Его строительство сегодня, 6 июля, анонсировал губернатор Челябинской области. Комплекс будет возведён на юге области на деньги инвестора, который возвёл центр в Копейске, заявил глава региона Алексей Текслер.



Работающее в копейском учреждение оборудование — отечественное. Его сделали в соседней Свердловской области по японским технологиям. Отметим, что центр работает с ноября прошлого года. Его возвели частные инвесторы, потратив на это около 150 миллионов рублей. Новый же комплекс появится в Варне.

«Мы сегодня, кстати, договорились о постройке ещё одного такого центра в Варне. Важно для тех наших жителей, которые страдают почечной недостаточностью, важно не просто качественное, но и близкое к дому лечение. Три раза в неделю приходится проходить это лечение»,— сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Жителей Копейска в центре гемодиализа принимают бесплатно по медицинскому полису. Всего в нём 16 аппаратов «искусственной почки». 14 из них задействованы в работе. Ещё два — в резерве. Центр диализа в Копейске называют примером государственно-частного партнёрства.

Новый комплекс в Варне, по планам правительства будет обслуживать пациентов Карталинского, Брединского и Чесменского районов. Минздраву дано поручение подготовить информацию о количестве больных, которым необходимы аппараты искусственной почки на юге области. Всего же в регионе работает 18 отделений гемодиализа. В которых лечение проходят боле 1000 человек.