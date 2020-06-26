Алексей Текслер рассказал, где появится новая инфекционная больница

Её строительство губернатор анонсировал в «Инстаграме».

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В Челябинске появится новая инфекционная больница. Необходимость возведения центра показала пандемия коронавируса. О том, что город получит новое медучреждение на своей странице в «Инстаграм» заявил губернатор области Алексей Текслер. Губернатор подчеркнул, что это будет современный объект с новым оборудованием.



«Там будут лечить как взрослых, так и детей. Планируемая мощность — не менее 450 коек. На территории больницы разместятся более десяти узкопрофильных отделений, лабораторная служба, рентгеновская и эндоскопическая диагностика»,— написал Алексей Текслер.

Уже сейчас готовятся проектное задание и рассматриваются варианты того, где будет находиться новая больница. Один из них — территория ГКБ№ 8. Также областное правительство изучает опыт других регионов. Губернатор отметил, что сейчас важно подготовить оптимальный и качественный проект, а доступная медицина является одним из приоритетов в его работе.⠀