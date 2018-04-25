/ Полмиллиарда выделил губернатор на «Реальные дела» Челябинской области

Региональную программу реализуют с учетом мнения жителей.

Хорошо зарекомендовавшая себя программа «Реальные дела» продолжает работать в Челябинской области. Чтобы поддержать муниципалитеты, которые в рамках программы обновляют учреждения культуры, учебные заведения, облагораживают дворы и парки, губернатор Борис Дубровский решил выделить 500 миллионов рублей. Соответствующее постановление подписано.

Программа, которую мы реализуем в Челябинской области на протяжении нескольких лет, хорошо себя зарекомендовала. Во всех городах и муниципальных районах появились новые объекты, реконструированы существующие, людям они нравятся. Считаю правильным продолжать движение по выбранной стратегии: направлять силы и средства на благоустройство, неизменно учитывая мнение жителей. — подчеркнул Борис Дубровский.

Напомним, «Реальные дела» — региональная программа. В 2018 году ее будут реализовывать в увязке с проектом «Формирование комфортной городской среды» (объекты для участия в проекте выбирали сами жители региона) и с Президентской программой «Безопасные и качественные дороги».