/ До конца недели южноуральцы выберут «Реальные дела» на 2019 год

Общественные слушания пройдут во всех районах до 23 ноября.

Общественные слушания по проекту «Реальные дела» должны пройти во всех муниципалитетах до 23 ноября. На них южноуральцы смогут поучаствовать в выборе объектов для облагораживания или реставрации, определить первоочередные проблемы в своем городе.

До конца нынешней недели дискуссионные площадки пройдут в 14 районах области. — прокомментировала пресс-служба общественного движения «За возрождение Урала».

В Снежинске такие слушания уже завершились. По результату собрания было выделено 8 проектов, которые необходимо реализовать в первую очередь. В них вошли такие «Реальные дела», как ремонт и приобретение нового школьного оборудования, покупка специального автобуса, чтобы перевозить людей с ограниченными возможностями, закуп звукового оборудования для концертного зала во Дворец культуры «Октябрь».

Проект «Реальные дела» был создан губернатором Челябинской области, Председателем областного Совета движения «За возрождение Урала» Борисом Дубровским в 2015 году. За это время из областного бюджета на решение важных проблем в районах было выделено более 2,2 миллиарда рублей и реализовано множество проектов. Все они были направлены на благоустройство, реконструкцию и создание комфортных условий для жителей.