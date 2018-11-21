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/ До конца недели южноуральцы выберут «Реальные дела» на 2019 год

До конца недели южноуральцы выберут «Реальные дела» на 2019 год

Общественные слушания пройдут во всех районах до 23 ноября.
сегодня в 09:48
  |  Общество

Общественные слушания по проекту «Реальные дела» должны пройти во всех муниципалитетах до 23 ноября. На них южноуральцы смогут поучаствовать в выборе объектов для облагораживания или реставрации, определить первоочередные проблемы в своем городе.

До конца нынешней недели дискуссионные площадки пройдут в 14 районах области. — прокомментировала пресс-служба общественного движения «За возрождение Урала».

В Снежинске такие слушания уже завершились. По результату собрания было выделено 8 проектов, которые необходимо реализовать в первую очередь. В них вошли такие «Реальные дела», как ремонт и приобретение нового школьного оборудования, покупка специального автобуса, чтобы перевозить людей с ограниченными возможностями, закуп звукового оборудования для концертного зала во Дворец культуры «Октябрь».

Проект «Реальные дела» был создан губернатором Челябинской области, Председателем областного Совета движения «За возрождение Урала» Борисом Дубровским в 2015 году. За это время из областного бюджета на решение важных проблем в районах было выделено более 2,2 миллиарда рублей и реализовано множество проектов. Все они были направлены на благоустройство, реконструкцию и создание комфортных условий для жителей.

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Комментарии

молчанова
10:10, 21.11.2018
Обеспечить движение пассажирского транспорта на участке Овчинникова - Курчатова - Елькина.

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