/ Борис Дубровский: «В Челябинске станет чище воздух и вода»

Глава региона оценил поддержку экологических инициатив Президентом.

Губернатор Челябинской области выступил с комментариями после подписания «майских» указов избранным Президентом России Владимиром Путиным. Борис Дубровский отметил принципиальную значимость документа для региона. Указ декларирует обязательства властей снизить количество выбросов в атмосферу в крупных промышленных городах, в том числе и Челябинске. Как отметил губернатор, для него это прямая президентская поддержка экологических инициатив региона. Глава региона отметил, что изменения станут заметны уже в течение ближайших 5 лет.

Считаю, что стратегическая задача, поставленная Президентом в новом указе, вполне достижима. Уже в ближайшей перспективе в Челябинске станет чище воздух и вода, а выбросы в атмосферу промышленных предприятий сократятся. Также уверен, что тесное и эффективное взаимодействие с федеральным центром позволит Челябинской области решить и другие экологические проблемы с многолетней историей. — прокомментировал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Напомним, после официального вступления в должность Президента Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В нем глава государства выделил приоритетные направления развития России. Среди ключевых вопросов оказалась и экология.