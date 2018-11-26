/ «Реальные дела» на 2019 год выбирали более 16 тысяч южноуральцев

Дискуссионные площадки проекта прошли во всей области.

В Челябинской области провели дискуссионные площадки проекта «Реальные дела». Всего их посетило более 16 тысяч южноуральцев. Именно они выбирали объекты для реализации проекта, который инициировал губернатор области Борис Дубровский.

Проект стартовал в 2015 году, и за это время было решено свыше 5000 проблем в муниципалитетах, на которые из областного бюджета было выделено более 2,2 миллионов рублей. В 2018 году на проект было выделено 500 миллионов рублей, которые позволили решить первоочередные проблемы жителей.

Проект «Реальные дела» на практике показал свою эффективность, поэтому будет продолжен, чтобы и дальше помогать в решении наболевших проблем региона. Мы должны создать максимально комфортные условия жизни для людей. Сейчас, необходимо посоветоваться с жителями территорий, выбрать приоритетные объекты и составить перечень «реальных дел» на 2019 год, а также в перспективе на ближайшие три года. — прокомментировал глава региона Борис Дубровский.

В области прошли 70 дискуссионных площадок, они длились с 3 по 23 ноября. В некоторых городах их было несколько, а в Челябинске свое обсуждение прошло в каждом районе города.

В последние четыре года действительно сделан прорыв в делах, на которые не хватало местного бюджета. Помощь губернатора в виде проекта «Реальные дела» дала возможность решать год за годом эти проблемы, которые постоянно откладывались до лучших времен. И результат не заставил себя ждать: новые дороги, площадь, детская площадка, спортивный корт, ремонт сельского клуба — все это дает людям оптимистичный настрой на здоровый досуг и здоровый образ жизни. — отмечает Тимур Мухамедьяров, глава Троицкого района.

Окончательный список «реальных дел» на 2019 год муниципалитеты предоставят правительству Челябинской области. В них будут те дела, которые жители обсудили на площадках и решили выбрать, как самые важные и востребованные.