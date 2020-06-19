Политтехнолог оценил решение Алексея Текслера возглавить партийный список «Единой России»

По словам Евгения Минченко, данный шаг станет эффективным усилением для партии.

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Политолог Евгений Минченко высказался о том, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер возглавит список «Единой России» на выборах в региональное заксобрание. Эксперт отметил, то для партии этот факт станет усилением, поскольку рейтинг и популярность главы региона сейчас находится выше, чем у «Единой России».



«Рейтинг губернатора, по разным данным, находится в диапазоне 65-70%, рейтинг ЕР — 32%. Популярность Алексея Текслера поможет нарастить уровень поддержки партии в регионе. Также с политтехнологической точки зрения это снижает пространство для критики партии со стороны соперников. Критиковать популярного губернатора — себе дороже. А лидер „Справедливой России“ Валерий Гартунг к тому же был в тройке губернаторских кандидатов в Совет Федерации»,— написал в своём телеграм-канале политолог Евгений Минченко.

Эксперт также отметил, что роль Алексея Текслера не ограничится только предвыборным функционалом. По словам политолога, глава региона уже начал перезагрузку в региональном отделении «Единой России».

«Он, несмотря на формальное отсутствие в партии и ее руководящих органах, уже начал перезагрузку региональной организации. И топам регионального отделения предстоит в ходе кампании пройти проверку на политическую эффективность»,— добавил Евгений Минченко.

Напомним, о том, что Алексей Текслер возглавит список «Единой России» на выборах в областное законодательное собрание стало известно сегодня, 19 июня. Помимо главы региона в общеобластную тройку партии войдут действующий председатель ЗСО Владимир Мякуш уполномоченный по правам ребёнка в Челябинской области Евгения Майорова.