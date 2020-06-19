Алексей Текслер осмотрел место, на котором появится хирургический корпус ЧОДКБ

Территория вокруг здания должна быть полностью благоустроена.

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Губернатор Челябинской области осмотрел участок, на котором в скором времени появится новый хирургический корпус ЧОДКБ. Глава региона проинспектировал место, где должно появится здание.



Алексей Текслер отметил, что лес рядом с детским корпусом — правильное решение, которое пойдёт на пользу и пациентам, и всем жителям города. Однако территория будущего хирургического корпуса должна быть благоустроена.

«Вся территория вокруг должна быть благоустроена. Наличие леса рядом с детской хирургией это правильно, это возможность гулять, выходить. Надо дать возможность всем жителям пользоваться благоустроенной территорией, которая здесь будет»,— сказал губернатор.

Отметим, что вокруг строительства хирургического корпуса детской областной больницы ходили споры со стороны общественников и жителей Челябинска. Мнения о том, нужно ли воздвигать новое здание в городском бору, разделились, однако в конечном итоге было принято решение о его строительстве. Со сторонниками постройки корпуса согласен и Алексей Текслер.

«Новый хирургический корпус безусловно необходим. Мы посмотрели и место, и, самое главное, я увидел энергетику врачей, у меня нет никакого сомнения, что нам нужно двигаться в эту сторону, естественно благоустроив территорию, наведя там порядок. К бору „прирезали“ дополнительные площади, будут компенсационные посадки деревьев, так что для людей мы сделаем всё, чтобы интересы сбалансировать, но самое главное — это наши дети, это нужно понимать. Я уверен, что мы окажем всю необходимую поддержку»,— заявил губернатор.

Напомним, что сегодня, 19 июня, Алексей Текслер осмотрел само здание областной детской клинической больницы. Губернатор поздравил специалистов с профессиональным праздником, а также выслушал пожелания врачей о покупке нового оборудования. На этом выездные встречи главы региона не закончились. Сейчас губернатор работает в Аргаяшском муниципальном районе.