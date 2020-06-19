Алексей Текслер продолжает работу в Аргаяшском районе

Губернатор проверил ряд социально значимых объектов.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер работает сегодня, 19 июня, в Аргаяшском районе. Глава региона уже осмотрел ряд объектов, в числе которых дорога «Харлуши — Куембаево», ДШИ и ФОК в селе Кулуево.



Первым объектом, который проверил Алексей Текслер, стала дорога «Харлуши — Куембаево». В этом году рабочие реставрируют участок дороги 1,9 километров, сейчас заканчивается укладка покрытия. Как рассказал корреспондент с места событий, скоро работники перейдут к обустройству по ГОСТу.

«Асфальт выдерживает большие нагрузки. Дорога с сильным трафиком, пользуются местные ей и многие кто едет на озера. Срок сдачи 25 октября, но Алексей Текслер сказал что дорогами люди должны начинать пользоваться летом, а не под зиму. Поручил закончить работы раньше. К слову, всего эту дорогу ремонтируют с 14 года. 17 км в общей сложности»,— рассказал корреспондент медиахолдинга ОТВ.

Затем губернатор отправился на осмотр ДШИ в селе Кулуево. В прошлом году на обновление школы искусств было направлено 3 миллиона рублей из местного и областного бюджетов. В здании модернизировали электросети, кабинеты, окна и двери, а также закупили музыкальное оборудование и танцевальные станки.

«В 2020 году по программе „Реальные дела“ ещё 500 000 выделили на благоустройство территории школы и внешний ремонт. Пожаловались на нехватку преподавателей. Алексей Текслер поручил Алексею Бетехтину разработать программу по типу „Земский тренер“. Всего в школе занимаются 125 детей всех возрастов»,— отметил корреспондент.

Затем губернатор отправился в ФОК, который также находится с Кулуево. Здание, которое пережило пожар в 1996 году, до сих пор не функционировало из-за нехватки средств на ремонт. В общей сложности на реконструкцию ФОКа выделили 20 миллионов рублей.

«Попросили ещё денег на закупку спортинвентаря, шведских стенок, футбольных ворот, мячей, тренажёров. Алексей Текслер дал согласие, Леонид Одер взял на контроль. В новом комплексе смогут заниматься 500 детей. Секции: футбол, волейбол, дзюдо, будет фитнес-зал»,— сообщил корреспондент медиахолдинга ОТВ.

Отметим, что сейчас губернатор вновь возобновил практику выездов по территориям области. За последнее время губернатор осмотрел рекультивацию свалки в Челябинске, совершил визит в ЧОДКБ. Также глава региона был в Нагайбакском районе.