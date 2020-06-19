«Лечат люди, но оборудование необходимо»: Поддержкой губернатора заручились в ЧОДКБ

В рамках рабочего визита медучреждение посетил Алексей Текслер.

Послушать 00:00

Глава Челябинской области Алексей Текслер начал рабочий день с посещения ЧОДКБ. Губернатор, вместе с Ириной Гехт, министром здравоохранения региона Юрием Семёновым и уполномоченным по правам ребёнка Евгенией Майоровой осмотрели медучреждение.



Как рассказали специалисты, в год в ЧОДКБ оперируется порядка 2 500 тысяч детей. Также все травмы с города и области концентрируются именно в этом медучреждении. За год порядка 30 человек с очень тяжелыми повреждениями. Помимо этого медики попросили у главы региона средства на новое оборудование, которое позволит усовершенствовать работу больницы. Губернатор поручил главе минздрава рассмотреть этот вопрос.

«Мы много говорим о будущем детской больницы, новом хирургическом комплексе, мы его обязательно сделаем, вопрос в том, что сейчас, когда у нас есть такие замечательные доктора, надо этим пользоваться. Лечат, конечно же, люди, но оборудование необходимо. У нас иногда происходит, когда есть оборудование, но нет доктора. Я поручаю внимательно посмотреть на этот вопрос и обязательно рассмотреть его»,— сказал Алексей Текслер.

Министр здравоохранения области Юрий Семёнов отметил, что у минздрава есть понимание того, что современное оборудование должно быть именно в областной больнице. Он дал обещание подробнее ознакомиться с темой.

Не оставил губернатор без внимания и грядущий День медицинского работника. Алексей Текслер поздравил врачей ЧОДКБ с профессиональным праздником, отметив, что делает это в том числе и как отец. Глава региона отметил заботы всех специалистов ЧОДКБ о пациентах и вручил медикам подарочный набор. Также глава региона анонсировал строительство нового детского хирургического корпуса.