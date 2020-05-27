Политолог дал оценку выступлению Текслера на совещании по рынку труда при президенте

Александр Мельников отметил, что реакция на предложения губернатора — это оценка его работы.

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Сегодня, 27 мая, Алексей Текслер принял участие в совещании по труду и занятости при президенте РФ Владимире Путине. Губернатор Челябинской области рассказал о мерах поддержки и мероприятиях, которые предприняты в регионе для поддержания стабильной ситуации в этой сфере, а также высказал ряд предложений, которые нашли отклик и одобрение у главы государства. Ситуацию прокомментировали местные политологи.

«Алексей Текслер выступил с докладом на совещании по ситуации на рынке труда, которое провел президент Владимир Путин. Озвученные челябинским губернатором (и одновременно Текслер входит в состав соответствующей рабочей группы Госсовета) предложения по дополнительным мерам социальной поддержки семей, оказавшихся в трудной ситуации, по сохранению рабочих мест получили поддержку со стороны Путина», — отметил политолог Александр Мельников.

Эксперт также отметил, что реакция президента и само участие в совещании губернатор Алексея Текслера — это также и положительная оценка всей антикризисной работы, которую ведет правительство Челябинской области в отношении рынка труда и занятости на протяжении последних месяцев.