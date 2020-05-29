На проблемном участке трассы М5 в Челябинской области появятся 4 полосы

Губернатор Челябинской области проверил, как продвигается работа.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вновь решил возобновить практику поездок в муниципалитеты. Сегодня, 29 мая, глава региона с рабочим визитом посетил Кунашакский район.

Первой точкой, где остановился Алексей Текслер, — участок трассы М5, который уже давно просили отремонтировать южноуральцы. На данный момент ремонт 40-километрового отрезка дороги уже стартовал.

«Это федеральная трасса М5 подъезд к Екатеринбургу. Фактически остался один кусочек, который соединяет два больших города Челябинск и Екатеринбург. В настоящее время контракт подписан, заказчика мы все знаем, это „Росавтодор“, здесь конкретно ФКУ Упрдор „Южный Урал“. Трасса будет доведена до первой категории, две полосы в одну сторону. Будет четырехполосная дорога, участок по плану — 12 километров. Это была однополосная дорога, трафик здесь очень большой. За эту дорогу многие бились», — сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев.

Ввести этот участок в эксплуатацию планируют уже в этом году. На 2021 год запланирован ремонт 9 километров дороги от Караболки до Аллаков, завершится реконструкция к 2020 году.

«С точки зрения безопасности, освещение, количество полос — это просто другой уровень безопасности. Это совершенно другое качество передвижения. Спасибо, что так быстро развернули работы, это крайне важно. Я хочу сказать, что я год назад вернулся в регион и себе задачу поставил об этом участке», — отметил глава региона Алексей Текслер.

Средства на ремонт дороги были выделены федеральным министерством транспорта.

«Контракт на 4 миллиарда 401 миллион рублей был заключен 6 мая. Проект прошел экспертизу, в нем учтены все элементы благоустройства. Это линии электропередач, их станет в четыре раза больше, барьерные металлические ограждения, новые знаки, новое покрытие, разметка термопластиком», — рассказал и. о. начальника управления дорог «Южный Урал» Сергеем Бойко.

Всего по данной дороге могут проезжать от 7 до 12 тысяч автомобилей в сутки. К окончанию ремонтных работ пропускная способность трассы увеличится в два раза.