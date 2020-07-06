Работодатели и сотрудники смогут обмениваться документами через Госуслуги

Поручение сформировано президентом России.

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Работодатели и работники смогут обмениваться документами через портал государственных услуг. Обеспечить данную возможность правительству России поручил президент Владимир Путин. Это нововведение, а также ряд других поручений в сфере информационных технологий и связей, были опубликованы 3 июля на официальном сайте Кремля.



Поручения были сформированы по итогам совещания от 10 июня. Также глава государства поручил правительству России рассмотреть такие вопросы, как внедрение отечественного ПО малому и среднему бизнесу, предоставление операторам центров обработки данных льготного доступа на рынок электроэнергии, увеличение закупок отечественного ПО и доли его использования органами государственной власти в этом и следующем году.

«Правительству Российской Федерации проработать вопросы, касающиеся в том числе: использования единого портала государственных и муниципальных услуг для организации обмена между работниками и работодателями электронными документами, связанными с регулированием трудовых отношений и сведениями о трудовой деятельности»,— гласит официальный сайт президента России.

Ответственным за выполнение поручений назначен премьер-министр Михаил Мишустин. На выполнение их президент обозначил срок до 3 августа.