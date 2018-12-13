/ В Магнитогорске обсудят, как улучшить экологию Урала

В плане повестки — обсуждения состояния реки, а также способы ее реабилитации.

В Магнитогорске 14 декабря состоится конференция-дискуссия, организованная Управлением Росприроднадзора по Челябинской области, посвященная теме «Приоритетные направления экологической реабилитации реки Урал». На ней рассмотрят важные вопросы, касающиеся экологической обстановки. План повестки конференции выглядит следующим образом:

состояние бассейна реки Урал на территории Челябинской области, водохозяйственного комплекса юга Челябинской области. Экологическая проблематика реки Урал;

экологическая проблематика предприятий, оказывающих влияние на реку Урал. Природоохранные мероприятия, перспективы и проблемы развития водохозяйственного комплекса предприятия;

состояние естественных и антропогенно измененных экологических систем реки Урал на территории Челябинской области и Республики Башкортостан. Экологическая реабилитация и рациональное использование водных экосистем.

На конференции будут присутствовать эксперты научного сообщества, природопользователей, представители государственных органов Челябинской области и Республики Башкортостан, а также члены общественных организаций.

Начало конференции состоится в 12:00 в малом актовом зале Магнитогорского государственного университета им. Г. И. Носова, по адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина, 38. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, чтобы пройти регистрацию на мероприятие.