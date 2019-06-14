/ Политические партии готовы включиться в избирательную гонку за пост губернатора

Своих кандидатов должны представить КПРФ и ЛДПР.

Уже три кандидата на пост губернатора подали документы в Избирком Челябинской области. Все они самовыдвиженцы, но в скором времени в борьбу включатся политические партии. Например, центральный комитет КПРФ заявил о поддержке кандидатуры депутата челябинской Гордумы Константина Нациевского. Содействием местных коммунистов он намерен заручиться на региональной конференции в субботу, 15 июня.

У меня уверенности нет, но я надеюсь. Постараюсь быть нужным своим избирателям. Своим товарищам по партии, тем, кто разделяет наши взгляды. — рассказал Константин Нациевский.

Еще одна парламентская партия — ЛДПР, но ее представители пока не называют кандидата. Региональную конференцию партия планирует на субботу. По мнению политологов, вероятный кандидат от ЛДПР — депутат Госдумы Виталий Пашин или депутат Заксобрания региона Сергей Буяков.

Напомним, что сейчас Избирком принял документы от главы региона Алексея Текслера, предпринимателя Андрея Аюпова и юриста Александра Лебедева.