/ Александр Лебедев подал документы на участие в губернаторских выборах

Общественный деятель стал третьим кандидатом на высокопоставленный пост.

Александр Лебедев подал документы об участии в губернаторских выборах в центральную избирательную комиссию области. Юрист и общественный деятель сделал это сегодня, 10 июня, став третьим после Алексея Текслера и Андрея Аюпова претендентом на пост руководителя Челябинской области.

Мы поздравляем Александра Лебедева с присвоением статуса выдвинутого кандидата на должность губернатора Челябинской области и желаем всем кандидатам честной и красивой борьбы в рамках правового поля. — рассказал сайту «Первый областной» председатель избиркома Сергей Обертас.

Напомним, что Александр Лебедев должен был подать документы в пятницу, 7 июня. Однако он опоздал на 15 минут, а придя на церемонию, заявил, что не собирается участвовать в избирательной кампании.