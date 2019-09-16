Проект «Команда Челябинской области» определил, кто станет новыми министрами и руководителями в области

Победителями стали 30 человек.

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Сегодня, 16 сентября, глава Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение об определении победителей кадрового проекта «Команда Челябинской области». Всего из 3000 человек, подавших заявки на участие, прошли 30 кандидатов. Конкурс, стартовавший 28 июня и завершившийся 5 сентября 2019 года, не только объединил всех, кто осознаёт ответственность за будущее и верит в себя и в Челябинскую область, но и стал отличной площадкой для обсуждения путей развития региона.

«К участникам были сформированы определённые требования, которые в обязательном порядке входят в число квалификационных требований для назначения на должности в категории „Руководители“. Например, допускались только люди с полным высшим образованием и наличием практического опыта на руководящей должности — руководства людьми, проектами или ресурсами»,— говорится на сайте проекта.

Так, из 3000 человек, которые решились проявить себя и показать свои способности, в финал смогли выйти только 274 кандидата. Из них 267 приняли участие в финальном собеседовании и только 30 стали победителями. Они достойны ими называться: выбранные люди в процессе конкурса смогли лучше всех показать высокий уровень лидерских качеств и управленческих способностей.

Отметим, что один из победителей конкурса, Владимир Шамне, уже занял своё место в команде правительства Челябинской области: он вступил в должность заместителя главы Челябинска по градостроительству. Скоро сможет проявить свои способности и второй победитель, Евгений Курилов: мужчина согласован для назначения на должность заместителя министра — начальника управления регионального министерства строительства и инфраструктуры.

Напомним, проект «Команда Челябинской области» — это новый кадровый ресурс, победители которого будут рассмотрены для назначения на руководящие должности правительства региона.