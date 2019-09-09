«Мы открыли дверь, а за ней большая дорога»: Алексей Текслер назвал примерную дату инаугурации

В областной избирательной комиссии подвели официальные итоги единого дня голосования.

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В областной избирательной комиссии состоялось заседание, на котором подвели итоги выборов губернатора Челябинской области. Алексей Текслер с огромным отрывом лидировал в политической гонке и набрал более 69 процентов голосов избирателей. Уже совсем скоро он сможет полноправно вступить в должность, а пока глава региона благодарит все, кто принял и не принял участие в выборах.

«69% — это очень достойный результат, я к этому отношусь очень серьезно, и вижу в этом большой кредит доверия, который мне необходимо еще отработать. И хотел сказать большое спасибо всем тем, кто проголосовал против меня, за других кандидатов. Это тоже важно, А также всех тех, кто не пришел, значит, есть, чем заниматься, есть необходимость своим трудом показывать, что своим трудом нужно еще много чего сделать, чтобы вовлечь жителей Челябинской области в процесс принятия решений», — обратился Алексей Текслер к южноуральцам.

Большую благодарность глава региона выразил и всем тем, кто занимался организацией процесса выборов, в том числе правоохранительным органам, обеспечивавшим правопорядок на избирательных участках. Алексей Текслер отметил, что впереди предстоит еще много работы, останавливаться он не собирается и уже скоро посетит территории, в которых не успел побывать с рабочими визитами перед выборами.

«Я про задачи не скрывал, когда шел на выборы, вы знаете перечень приоритетов. В центре — человек. Проблемы традиционные, которые у нас есть, они важные и конкретные: здравоохранение, ЖКХ, дороги, газификация, экология социальная сфера, это те приоритеты, которые стоят перед правительством Челябинской области. Предстоит еще большая работа, по сути, мы подошли к двери, открыли ее, а впереди большая дорога, которую нам необходимо пройти вместе», — рассказал о планах глава региона.

О новых назначениях и отставках Алексей Текслер пока ничего не говорит. Глава региона отметил, что этот вопрос будет решаться после прохождения процедуры инаугурации. Если все пойдет по плану, то Алексей Текслер официально вступит в должность губернатора Челябинской области уже 20-го сентября.