«Главный приоритет — открытость власти»: Алексей Текслер об итогах дня выборов

Действующий глава региона значительно опережает конкурентов.

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Алексей Текслер дал эксклюзивное интервью медиахолдингу ОТВ после дня выборов. На момент написания материалов глава региона набрал 69,44 процентов голосов. В этом году явка на выборы в Челябинской области оказалась гораздо выше. По мнению Алексея Текслера, это связано с доверием жителей региона к людям, за которых они голосуют.

«У людей есть большой запрос на перемены. У них есть надежда, что работа по всем проблемным направлениям будет идти к лучшему», — заявил Алексей Текслер.

Также глава региона поделился мыслями на тему того, почему по предварительным данным избиркома он лидирует в списках.

«Один из приоритетов не только для меня, но и всей команды администрации и муниципалитетов — это открытость власти. Это важнейшая часть работы, поскольку это новая реальность для любого руководителя. Если ты хочешь по-настоящему решать проблемы людей, то необходимо ежедневно общаться с людьми и давать обратную связь. Этого же я требую от моих коллег», — рассказал Алексей Текслер.

Кроме того, глава региона высказался и о кампаниях своих конкурентов. По его мнению, все кандидаты указывали на одну из главных проблем региона.

«Везде есть запрос на социальный аспект, поэтому это одно из направлений, который мы будем развивать. Я внес целый пакет, который уже приняли в ЗСО: это индексация выплат, это льготы ветеранам, это снижение транспортного налога. Многие также говорили, что необходимо более эффективно направлять бюджетные ресурсы направлять на эти нужды. Это запрос жителей, который мы будем обрабатывать», — высказался Алексей Текслер.

Также глава региона добавил, что он не собирается снижать активность после предвыборной гонки. Ставшие уже традиционными поездки по области продолжатся уже в ближайшее время.