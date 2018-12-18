/ Мечты сбываются: загадываем подарок на Новый год

Кто, кроме Деда Мороза, способен исполнить желания?

C наступлением праздников наша жизнь преображается удивительным образом. Подготовка к Новому году начинается вместе с приходом декабря: города постепенно «обрастают» гирляндами и другими яркими украшениями, витрины магазинов заманивают скидками и подарками для родных и близких, а интернет пестрит рецептами новых вкусных блюд для застолья.

За такими приятными хлопотами невольно вспоминаешь детство и немного завидуешь детям: в раннем возрасте каждая приятная мелочь радовала по-особенному. Чего стоят письма Деду Морозу и томительное ожидание чудесного подарка! Именно праздники возвращают нам эту детскую способность мечтать, про которую некоторые, повзрослев, к сожалению, забывают.

Наверняка, вы и сами не раз слышали о том, что мысли материальны: порой судьба доказывает нам, что это действительно так. Сколько раз за последнее время вы представляли себя за рулем новенького автомобиля, а то и вовсе в собственной просторной квартире? Воплотить в жизнь эти и ряд других прекрасных желаний российских семей взяла на себя «Пятёрочка». Торговая сеть запустила щедрую акцию «Исполняем мечты», в рамках которых у покупателей есть возможность выиграть тысячи баллов на «Выручай-карту», сертификаты в «М.Видео», смартфоны iPhone X, автомобили KIA RIO и даже трехкомнатную квартиру в Москве.

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Мечты должны сбываться! Просто совершайте покупки и верьте в свою удачу!