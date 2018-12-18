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/ Мечты сбываются: загадываем подарок на Новый год

Мечты сбываются: загадываем подарок на Новый год

Кто, кроме Деда Мороза, способен исполнить желания?
сегодня в 09:14
  |  Общество

C наступлением праздников наша жизнь преображается удивительным образом. Подготовка к Новому году начинается вместе с приходом декабря: города постепенно «обрастают» гирляндами и другими яркими украшениями, витрины магазинов заманивают скидками и подарками для родных и близких, а интернет пестрит рецептами новых вкусных блюд для застолья.

За такими приятными хлопотами невольно вспоминаешь детство и немного завидуешь детям: в раннем возрасте каждая приятная мелочь радовала по-особенному. Чего стоят письма Деду Морозу и томительное ожидание чудесного подарка! Именно праздники возвращают нам эту детскую способность мечтать, про которую некоторые, повзрослев, к сожалению, забывают.

Наверняка, вы и сами не раз слышали о том, что мысли материальны: порой судьба доказывает нам, что это действительно так. Сколько раз за последнее время вы представляли себя за рулем новенького автомобиля, а то и вовсе в собственной просторной квартире? Воплотить в жизнь эти и ряд других прекрасных желаний российских семей взяла на себя «Пятёрочка». Торговая сеть запустила щедрую акцию «Исполняем мечты», в рамках которых у покупателей есть возможность выиграть тысячи баллов на «Выручай-карту», сертификаты в «М.Видео», смартфоны iPhone X, автомобили KIA RIO и даже трехкомнатную квартиру в Москве.

Чтобы получить возможность выиграть подарок, достаточно совершить покупку на 555 рублей и выше: больше покупок — больше шансов! За одну покупку «Пятёрочка» дарит шанс на смартфон, за три — на автомобиль, а за пять — на квартиру. Розыгрыш проходит еженедельно, а участвовать в нем очень просто. Даже чеки сохранять или регистрировать не придется: достаточно предъявить при оплате на кассе свою «Выручай-карту». Отслеживать информацию о прогрессе можно в личном кабинете сайта 2019.5ka.ru или в мобильном приложении «Пятёрочка». В случае победы на мобильный телефон придет смс-сообщение, кроме того, списки везунчиков разместят на указанном выше сайте.

Мечты должны сбываться! Просто совершайте покупки и верьте в свою удачу!

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