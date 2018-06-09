/ Борис Дубровский отправится в Китай для заимствования опыта подготовки к саммиту ШОС

Глава региона вошел в состав федеральной делегации во главе в Владимиром Путиным.

Глава Челябинской области посетит китайский курортный город Циндао. Там запланировано заседание Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. В него входят представители Узбекистана, Таджикистана, Ирана и Монголии. Борис Дубровский вошел в состав официальной делегации во главе с Президентом Владимиром Путиным.

Указ Президента о проведении в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году стал для региона центральным событием. Мы два года готовились, и сейчас перешли в активную фазу — по сути, формируем наследие ШОС. В нашем понимании это возможность создать в Челябинске новые знаковые объекты и изменить облик города. В этой связи для нас очень важно ознакомиться с опытом Китая и других стран в области проведения столь значительных мероприятий. — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Напомним, Челябинская область готовится к активной стадии создания объектов и инфраструктуры к крупному международному событию в 2020 году. У региона есть два года, чтобы реконструировать аэропорт и набережную реки Миасс, построить конгресс-холл и гостиницы международного уровня.