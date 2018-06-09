Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.67 +0.86 73.79 +0.72
Челябинск
сейчас
 
+20 °C
завтра
 
+14 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Борис Дубровский отправится в Китай для заимствования опыта подготовки к саммиту ШОС

Борис Дубровский отправится в Китай для заимствования опыта подготовки к саммиту ШОС

Глава региона вошел в состав федеральной делегации во главе в Владимиром Путиным.
сегодня в 09:39
  |  Политика

Глава Челябинской области посетит китайский курортный город Циндао. Там запланировано заседание Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. В него входят представители Узбекистана, Таджикистана, Ирана и Монголии. Борис Дубровский вошел в состав официальной делегации во главе с Президентом Владимиром Путиным.

Указ Президента о проведении в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году стал для региона центральным событием. Мы два года готовились, и сейчас перешли в активную фазу — по сути, формируем наследие ШОС. В нашем понимании это возможность создать в Челябинске новые знаковые объекты и изменить облик города. В этой связи для нас очень важно ознакомиться с опытом Китая и других стран в области проведения столь значительных мероприятий. — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Напомним, Челябинская область готовится к активной стадии создания объектов и инфраструктуры к крупному международному событию в 2020 году. У региона есть два года, чтобы реконструировать аэропорт и набережную реки Миасс, построить конгресс-холл и гостиницы международного уровня.

Общество
10 миллионов потратят на реконструкцию переходов в центре Челябинска перед саммитом ШОС
06.06.2018
10 миллионов потратят на реконструкцию переходов в центре Челябинска перед саммитом ШОС
Общество
К саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске появятся новые подземные переходы
04.06.2018
К саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске появятся новые подземные переходы
Общество
200-летнюю кладку обнаружили во время строительства конгресс-холла к саммиту ШОС
01.06.2018
200-летнюю кладку обнаружили во время строительства конгресс-холла к саммиту ШОС
Общество
Деньги на студенческое общежитие к саммиту ШОС выделит федеральный Минобр
31.05.2018
Деньги на студенческое общежитие к саммиту ШОС выделит федеральный Минобр
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Хоккей
Евгений Кузнецов показал фанатам «Вашингтон Кэпиталс» свою дочку
  
сегодня в 16:31
Евгений Кузнецов показал фанатам «Вашингтон Кэпиталс» свою дочку
Общество
Челябинский бизнесмен бросил работу ради экстремальных путешествий с юным сыном на велосипедах
сегодня в 16:26
Челябинский бизнесмен бросил работу ради экстремальных путешествий с юным сыном на велосипедах
Общество
Пассажиры сдвинули с места троллейбус в центре Челябинска
  
сегодня в 15:56
Пассажиры сдвинули с места троллейбус в центре Челябинска
Общество
Две улицы в Калининском районе перекроют для транспорта на месяц
сегодня в 15:37
Две улицы в Калининском районе перекроют для транспорта на месяц
Общество
Студенты еще одного вуза в Челябинске получили кампусные карты Сбербанка
сегодня в 15:15
Студенты еще одного вуза в Челябинске получили кампусные карты Сбербанка
Происшествия
Спасшийся из горящей квартиры в Копейске 4-летний малыш погиб от ожогов
сегодня в 15:10
Спасшийся из горящей квартиры в Копейске 4-летний малыш погиб от ожогов
Происшествия
Врачи Трехгорного «выкинули» из реанимации пожилого мужчину
сегодня в 15:04
Врачи Трехгорного «выкинули» из реанимации пожилого мужчину
Общество
«Билайн» расширяет программу Trade-in
сегодня в 15:02
«Билайн» расширяет программу Trade-in
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6