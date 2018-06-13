/ Мэр Челябинска сдал билеты на футбол ради ШОС

Градоначальник вошел в состав оргкомитета по подготовке к саммиту.

Утвержден состав оргкомитета по подготовке к проведению саммита ШОС на Южном Урале. В него вошли руководители всех федеральных служб и ведомств, губернатор Челябинской области Борис Дубровский, глава Челябинска Евгений Тефтелев. Последнему пришлось отказаться от посещения другого значимого мероприятия на Урале — матча группового этапа Чемпионата мира по футболу.

Главе Челябинска Евгению Тефтелеву пришлось сдать билеты на Чемпионат мира по футболу, в рамках которого в этот день встретятся команды Франции и Перу в Екатеринбурге. — сообщают в администрации города.

Напомним, ранее стало известно, что председателем оргкомитета назначен помощник Президента Р Ф Юрий Ушаков.