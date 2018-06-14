/ Саммиты ШОС и БРИКС в Челябинске проведут на основе зарубежного опыта

Специальные встречи провел губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Организацию крупнейших международных саммитов обсудила делегация из Челябинской области во время визита в Китай. Глава региона Борис Дубровский провел ряд встреч в ходе своей поездки 9−10 июня. По словам губернатора, зарубежный опыт будет полезен в подготовке саммитов.

Мы ставили перед собой цель изучить опыт подготовки и проведения саммитов ШОС. В ходе общения с зарубежными коллегами мы узнали много интересного и полезного. Многое заставляет переосмыслить даже то, что мы сейчас делаем. Будем работать с этой информацией. — заявил Борис Дубровский.

Представители делегации также обсудили участие крупной китайской компании «China Railway Group Limited» в проекте строительства Уральской высокоскоростной магистрали.

Напомним, саммиты ШОС и БРИКС состоятся в Челябинске в 2020 году. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.