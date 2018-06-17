/ Новая дорожная развязка в центре Челябинска позволит «разгрузить» движение

Борис Дубровский провел инспекцию объектов к саммиту ШОС.

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Губернатор Челябинской области посетил строительные площадки будущих объектов саммита ШОС. Под контроль Бориса Дубровского попало несколько мест — конгресс-холлы на набережной реки Миасс и улице Труда, общежитие Южно-Уральского государственного университета и дорожная развязка в центре города. Все объекты находятся в стадии активного возведения. Например, дорожники уже установили несколько балок для будущего транспортного узла.

Согласно утвержденной схеме производства работ и графику будут предприниматься все усилия для быстрого и качественного монтажа балок. На первом этапе будет перекрыто движение автотранспорта по участку дороги от улицы Российской в сторону улицы Кирова с 9 до 17 часов. В течении дня планируется смонтировать весь пролет — 6 балок и открыть движение. — рассказал директор по строительству и эксплуатации городских автомобильных дорог ЗАО «Южуралмост» Алексей Струговец.

Напомним, саммиты ШОС и БРИКС состоятся в южноуральской столице в 2020 году. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин. Сейчас Челябинск активно готовится к приему иностранных гостей.