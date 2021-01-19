В Челябинском институте культуры появились скрипки-копии Страдивари

Руководство института хорошо вложилось в будущие концертные программы

«Прикасаться к новому инструменту, пробовать извлечь первые звуки — это всегда большое счастье и интрига для музыканта. Каждый инструмент обладает своим уникальным голосом, неповторимым тембром. Услышать его, искать новые нюансы, тембровые краски, динамические оттенки — это как читать новый большой роман — захватывающее и бесконечное чудо»,

— поделился восторгами декан консерваторского факультета Михаил Ивашков.

В ЧГИК прибыли новые музыкальные инструменты: рояль «Амедеус», три фортепиано Yamaha, германский контрабас и чешская виолончель, цифровое фортепиано Roland. Самым ценным приобретением стали две скрипки — копии работ великого мастера Антонио Страдивари. Первая скрипка — мастеровая, Cremona из Чехии. А вторая модель концертная, Karl Hofner из немецкой мастерской. Все инструменты сейчас распаковывают, настраивают и готовят для учебных репетиций и концертов. А студенты института предвкушают новые победы в музыкальных конкурсах.

Преподаватели и студенты консерваторского факультета особенно рады и благодарны, что получили такую прекрасную возможность – играть на новом рояле, скрипке, виолончели. Ведь музыкальные инструменты стоят дорого. Например, цена рояля отечественного производства превышает 1,5 миллиона рублей.