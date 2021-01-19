Власти Челябинска рассказали о работе школ во вторую смену 19 января

Утром из-за морозов не пошли учиться начальные классы

Мороз, пришедший на Южный Урал этой ночью, уже отступил. К полудню в областном центре температура поднимется до −14...−16 градусов. Такая погода считается нормой и не является показанием для отмены занятий в школах.

«Во вторую смену 19 января все школы Челябинска работают в обычном режиме. Ученики всех классов учатся», — сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Челябинска.

Тем не менее вероятность отмены уроков в течение января сохраняется. Синоптики обещают морозную ночь на субботу, 23 января, и на понедельник, 25 января.